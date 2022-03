Qué dijo Carla Peterson sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia

Luego de dos años, el Teatro Griego Frank Romero Day volvió iluminarse y cientos de artistas brillaron en la ansiada Fiesta Nacional de la Vendimia. Actores, acróbatas, músicos, bailarines contemporáneos y folclóricos fueron ovacionados de pie en la vuelta a la presencialidad de la fiesta mayor de los mendocinos.

Personas desde distintos puntos del país y del mundo llegaron a la provincia para ver Milagro del vino nuevo, el espectáculo escrito por Arístides Vargas y dirigido por Vilma Rúpulo y Federico Ortega Olivera. Una de las que estuvo presente en las gradas fue Carla Peterson. La reconocida actriz asistió junto a Martín Lousteau y luego de ver el show compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

Carla Peterson y Martín Lousteau en el Teatro Griego Frank Romero Day

"Ayer por primera vez en mi vida fui a l fiesta de la Vendimia en Mendoza. Viví una experiencia maravillosa. Un anfiteatro lleno. Sobre el escenario miles de artistas, cantantes, bailarines, actores, músicos, acróbatas desbordantes de alegría y amor por lo que estaban haciendo. Nos contagiaron de entusiasmo a todos", comenzó diciendo.

Y continuó: "La dirección, la coreografía, el vestuario, las luces, el sonido impecable, original, desplegando talento alegría y belleza. No podíamos parar de aplaudir. Además es imposible olvidar estos años difíciles sin poder salir, sin poder actuar y las pérdidas de quienes ya no están y no pudimos despedir como merecen. Ayer la vendimia los homenajeó: los cerros se llenaron de gente y alegría".

Para finalizar, sumó: "Una noche inolvidable. Muchas gracias a cada una de las personas que fueron parte de este show de tanto nivel y vitalidad. ¡Feliz vendimia! Gracias por la invitación".