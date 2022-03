Julieta Prandi contó la tremenda frase que le dijo su hijo mayor y que la terminó de hundir

Hoy, finalmente, Julieta Prandi puede decir que está pasando por un buen momento. Tiene trabajo en la televisión, logró rearmarse y volver con todo; está felizmente en pareja con Emanuel Ortega y, sobre todo, las espantosas situaciones de violencia y sometimiento de todo tipo que padeció en manos de su ex empiezan a quedar en el pasado.

Hace un tiempo que Julieta ya no se calla nada y capitaliza su visibilidad de figura pública para lograr que la Justicia la escuche con atención. Por lo pronto, en las últimas semanas obtuvo una medida favorable de la nueva jueza que lleva su caso, quien ordenó una perimetral para su ex.

Desde ahora y por dos meses, Claudio Contardi no podrá acercarse ni a ella ni a sus hijos, Mateo y Rocco, quienes manifestaron por Cámara Gesell que en la casa del padre les habían pasado “cosas malas”. Resta, todavía, que el hombre se ponga al día con Prandi con los millones que le debe en concepto de cuota alimentaria de los chicos.

Porque la violencia que se ejerce contra las mujeres no es sólo física o psicológica sino también, económica. Y sobre eso habló la conductora en Intrusos, donde dio detalles de cómo Contardi la estafó por medio de un poder administrativo, robándole años de trabajo, una propiedad y, además, su autoestima.

Julieta señaló que el empresario ejercía un control absoluto sobre ella, se ponía celoso y no la dejaba actuar. "Hay muchas formas de amedrentar a una mujer... ¿saben lo que es haber trabajado por 22 años y que uno de tus hijos tenga neumonitis y no tener la plata para comprarle el antibiótico?”, dijo en el programa de América.

En la entrevista, la modelo contó cómo su hijo mayor, de 11 años, reaccionó en sus peores momentos. “Mi hijo Mateo me dijo la frase que me terminó de hundir: ´Si querés, cuando voy al colegio, le pido a Bruno que me preste la plata de las golosinas y te la presto´. No saben lo que sentí. Trabajo desde los 15 años".

Prandi aclaró que, tras el divorcio, descubrió que de todos los ahorros que había dejado en manos del marido en otros tiempos, no le quedaba nada: Contardi puso todos sus bienes a su nombre, incluida una propiedad, y la dejó en bancarrota.

"Yo tuve que empezar de cero porque se quedó con todas mis cosas. Mi caja de seguridad fue vaciada, las divisiones de bienes son injustas... pero confío en que la Justicia va avanzar en eso, porque están todas las pruebas", indicó.

"La violencia que yo viví me la callé hasta que se metieron con mis hijos. Por ellos me la aguanté como una lady, llegué a actuar para que ellos no vieran nada", añadió Prandi, que hace unos días reveló que Mateo está decidido a cambiarse el apellido.