Karina Mazzocco no se calló nada y se descargó con furia delante de las cámaras

Flavio Azzaro continúa estando en el ojo de la tormenta. Esta vez, por sus dichos acerca del aberrante episodio que ocurrió en Palermo donde una joven fue abusada por un grupo de hombres. El periodista justificó y culpó a la víctima por lo sucedido y no hubo quien no saliera a repudiar sus dichos.

Flavio Azzaro

Una de las que se mostró visiblemente enojada fue Karina Mazzocco. La conductora de América TV no se calló nada y se descargó con furia delante de las cámaras. "¡Esto no puede pasar, no puede pasar de ninguna manera! Esta chica estaba drogada y no es atenuante si estaban drogados los tipos. No puede haber ni una mínima posibilidad de error, a Flavio y muchas personas que puedan pensar como él porque lamentablemente, representa a un sector de nuestra sociedad", comenzó diciendo.

Y continuó: "El año pasado se denunciaron 5703 violaciones, más de 15 de mujeres por día, 15 mujeres que tuvieron el coraje de hacer la denuncia. Seguro que hay 15 más que no se animaron, sabes por qué, porque lamentablemente sabemos cómo funciona la Justicia. Entonces acá no hay tiempo para joder, no hay que dejar esto al libre albedrío".

"Además, hay un femicidio cada 32 horas, se me ocurre a mí, hay una ley que se llama Ley Micaela que propone que todas las personas que trabajan en el Estado reciban una capacitación con perspectiva de género", señaló.

Karina Mazzocco

Para finalizar, consideró: "Tal vez no sería mala idea que los comunicadores tomemos este curso para que no haya ninguna duda con situaciones como la que se dio ayer a plena luz del día en el barrio de Palermo".