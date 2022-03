Andrea Taboada explotó contra Roberto Pettinato y su familia: "Tamara es una..."

La periodista y panelista de LAM Andrea Taboada no se guardó nada al momento de hablar de Tamara Pettinato y la criticó duramente por los modos en los que responde cuando se le consulta por alguno de los tantos escándalos en los que se ve involucrada su familia.



Todo surgió a raíz de la vuelta de Roberto Pettinato a la televisión en la pantalla de C5N tras varios años de denuncias por acoso sexual, motivo por el cual fueron a buscar a sus hijos, a Homero y Tamara, que, fieles a su estilo, no respondieron de la manera más simpática del mundo.





“No sé por qué están haciendo ‘la vuelta de…’. No opiné en su momento, con todo lo que se habló. No sé si se puede hablar de cancelación, porque sino ahora no estaría haciendo radio y televisión”, respondió Tamara.



“No podemos salir a hablar de todo lo que pasa en nuestra familia. Hay cosas que se hablan puertas adentro y otras que tal vez se dicen en público. No tengo que salir a hablar de todo lo que hace cada desgraciado de mi familia”, contestó luego ante la consulta por los reiterados escándalos en los que se ve envuelta la familia Pettinato.



Sobre las denuncias que muchas mujeres del mundo del espectáculo hicieron contra su padre por acoso sexual, Tamara sostuvo: “No tuvo denuncias en la Justicia. Sólo fueron denuncias mediáticas. No puedo salir a desmentir cada estupidez que se dice. Que digan lo que quieran”.



Ya de vuelta en el piso de LAM, Andrea Taboada se expresó en cuanto a la forma de responder de los hijos de Roberto Pettinato, pero más puntualmente sobre los modos de Tamara, a quien calificó de una manera muy contundente.





“Varias veces la llame para chequear informaciones. Hablé varias veces con Tamara. Lo digo con respeto, pero Tamara es muy maleducada. Es muy agresiva. A mí no me enseñaron eso. Por eso me choca bastante”, opinó Taboada.



“A veces no quiere hablar, prefiere no responder, pero en otras ocasiones elige responder de manera irónica o de manera innecesaria tal vez”, agregó la panelista.