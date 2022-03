Qué dijo Martita Fort sobre Gustavo Martínez dos días antes de su muerte

Tras la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, quien decidió terminar con sus vida al arrojarse desde el piso 21 del edificio donde vivía, la vida de los mellizos tuvo un giro de 360 grados. El pasado sábado 25 de febrero, Martita y Felipe cumplieron 18 años, lo que los convirtió en herederos legales del patrimonio de su padre.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", escribió Martita en su cuenta de Instagram luego de conocer la inesperada noticia del fallecimiento de Martínez. "No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas terminó, al rato me entero de la noticia", agregó.

Ahora, Telefe Noticias puso al aire una nota con Martita, grabada dos días antes del suicido de Gustavo. La realizó la periodista Gisela Busaniche. En el capítulo emitido este miércoles, la hija del mediático empresario recordó la relación que tenía con su tutor.

"Gustavo es mi tutor, es una persona tranquila, buena, es bastante casera. Le gusta quedarse siempre en la casa", comentó Martita, y diferenció su tarea respecto a la de Marisa López, quien siempre hizo las veces de niñera. "Marisa es la que me acompaña en los viajes, me lleva, me trae: ella es mi niñera", definió.

Luego, contó que desde los 7 años Ricardo les dejó en claro cómo había sido el procedimiento de su nacimiento, con fecha en Los Ángeles el 25 de febrero de 2004, cuando todavía la subrogación no era tan conocida en Argentina. Y que todo el tiempo le insistía para que dijera que tenía dos papás: "Un papá Gustavo y un papá Ricardo", era el deseo de su padre. Sin embargo, Martita siempre llamó a las cosas por su nombre. "Era todo muy nuevo, y era raro decir que tenía dos papás", aseguró, y además Gustavo no se sentía muy cómodo en ese papel. "Él siempre dijo: ‘decile papá a tu papá; a mí decime padrino, o tutor”, aclaró.