Nicole Neumann se plantó dura tras compartir un acto escolar con Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Sino es tuyo no lo..."

La mala onda que reina entre Nicole Neumann y Mica Viciconte no es nada nuevo. La ex de Fabián Cubero nunca se ocupó de ocultar la poca relación que tiene con la actual pareja del padre de sus hijas.

Sumado a eso, la feliz pareja del ex futbolista y la influencer está en uno de los momentos más importantes de su vida, con el embarazo, que está atravesando el último trimestre. Luca llegaría a este mundo el próximo mayo.

Mientras tanto Nicole Neumann enfrenta algunos rumores que aseguran que ella también tiene entre sus planes con Manu Urcera, su flamante y joven novio, convertirse en padres y hasta fue vista en una clínica de fertilidad.

Pero lejos de la posibilidad de la llegada de un nuevo bebé, la modelo está conectad a Fabián Cubero, y por consecuencia a Mica Viciconte, por sus tres niñas, Sienna, Alegra e Indiana.

Fue por ellas que la rubia y la futura mamá vivieron un nuevo encuentro que trajo como consecuencia algunas indirectas virtuales. Mica y Nicole se encontraron en el primer día de clases de Sienna.

Ambos orgullosos padres compartieron por medio de sus redes sociales las imágenes del especial momento. Allí se podía ver a la niña en el acto escolar siendo abanderada.

Pero fue en uno de esos posteos que realizó Nicole Neumann, que decidió enviar un contundente mensaje que fue considerado una indirecta para Viciconte.

"Sabiduría japonesa... Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, cállate”, decía la imagen que subió Neumann a sus historias de Instagram.

No es la primera vez que la presencia de la ex Combate en un día muy especial para alguna de sus hijas le molesta un poco a Nicole. Cuando Indiana Cubero debutó como modelo, hubo un conflicto entre el ex matrimonio por la foto familiar en la que Mica y Fabián no estuvieron.

La esperanza y posibilidad de una reconciliación tiene al mundo del espectáculo muy pendiente, dado que aseguran que con la llegada del pequeño Luca, a quien Nicole misma definió como “una bendición”, será el puntapié para que todo vibre en armonía.