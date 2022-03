La sorpresa de Florencia Peña por el picante galanteo de un integrante de MasterChef Celebrity

Este jueves, Florencia Peña recibió en su programa a uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de una distendida charla, la conductora quedó sorprendida por el picante galanteo de su invitado y fiel a su estlo salió airosa con una simpática ocurrencia.

Coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, Joaquín Levinton pasó por Flor de equipo (Telefe), y el músico dio detalles de su exitoso paso por MasterChef Celebrity. “Todavía estoy. Nadie daba dos mangos por mí. Después de cuatro meses nadie sigue dando dos mangos”, ironoizó entre risas.

Además, en diálogo con Florencia Peña el artista contó que a diferencia de lo que muchos piensan, es sumamente ordenado. A su vez, confesó que está obsesionado con los niveles de exigencia de la competencia en MasterChef Celebrity. “Estoy hace tanto tiempo que cuando duermo salteo con la otra mano”, reconoció haciendo el ademán de sostener una sartén en su mano.

Joaquín Levinton, junto a Florencia Peña en Flor de equipo.

De manera inesperada, en medio de la charla, la panelista Noe Antonelli deslizó: “Cuando ustedes estuvieron en PH, yo sospeche que a Joaquín le gustaba mucho Flor”. A lo que Peña retrucó desconcertada: “Chicos, es un montón lo que acaba de pasar. Vamos al corte”.

Lejos de quedarse callado, Levinton arremetió: “Yo no tendría ningún inconveniente...”. Entonces, rápida de reflejos, Florencia Peña apeló al humor y respondió: “Hoy es el cumple, y yo le traje los globos”.

Luego, cuando le preguntaron al invitado si está saliendo con alguien, Levinton detalló: “Nos estamos conociendo, pero no conviene adelantarse a los hechos. Tengo una concepción de la vida del lado del humor, trato de encontrarle el absurdo a todo, es lo que más natural me sale”.

En la última emisión de MasterChef Celebrity, Joaquín Levinton pasó un particular momento cuando el jurado confundió su sopa con una pizza. "No entiendo si me lo cambiaron o si me hicieron una macumba. Es una sopa de cebolla. Hay una diferencia entre el momento en que estaba allá y ahora. Allá estaba perfecta”, se justificó el músico.