La llamativa acción de Carmen Barbieri para demostrar que a los 66 años no tiene cirugías estéticas

Este jueves en Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri sorprendió con una llamativa acción para demostrar que a los 66 años no tiene cirugías estéticas.

Mientras junto a sus compañeros de programa, Barbieri hablaba sobre los famosos que participarán en el nuevo reality de Pampita y Chino Leunis, los panelistas Lola Bezerra y Pampito desafiaron a la conductora a adivinar la edad de Matilda Blanco, figura que se sumará al mencionado ciclo de El Trece.

Tras un breve debate y búsqueda en Internet, confimaron que la asesora de imagen tiene 54 años. Entonces Carmen Barbieri comentó: “Bueno, está muy bien. No parece de esa edad, eh. Parece de mucho menos, de 40". Rápido de reflejos, Pampito interpeló: “Amo cuando sos irónica, te amo".

Luego Barbieri reafirmó entre risas: “No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, en la boca, nariz, creo que se estiró todo. Con lo que se hizo, si no da menos de 50 es para pegarle al cirujano. Vamos y le pegamos todos”.

En ese momento, Bezerra comentó sobre la piel de Carmen Barbieri y la conductora aprovechó para aclarar: “Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada".

Noticias Relacionadas Drástico final para el programa de Andrea Politti y cambios en El Trece para remontar el rating

Finalmente, para demostrar que estaba diciendo la verdad, Barbieri pidió que la cámara le hiciera un primer plano para que los televidentes vieran que no tiene ninguna cicatriz que diera indicio de un paso por el quirófano.

“Todos me dicen: ‘Te voy a matar’. Sí, mátame, porque tengo 66 años y nunca me hice una cirugía. No tengo ni tajo (dijo mientras mostraba sus orejas) y por eso me puedo rapar la cabeza. ¡Esta es mi cara y mi cuello! Cuando se me caigan me voy a hacer un rodete de carne acá, atrás de la cabeza, de cómo me voy a operar. ¡Ya van a ver!”, agregó.