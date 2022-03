La fuerte respuesta de Juana Repetto tras las críticas por las zapatillas de su hijo

Este miércoles, Juana Repetto compartió algunas imágenes de su hijo comenzando el último día del jardín, y en medio de la emoción recibió feroces críticas de algunos usuarios en la red por el estado de las zapatillas del niño.

Los internautas se despacharon con todo tipo de comentarios hirientes por la suciedad del calzado. Fiel a su estilo, Juana Repetto se tomó su tiempo y decidió responder de manera contundente a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

El estado de las zapatillas de Toribio por el que fue criticada Juana Repetto.

“No me percaté de lavarle las zapatillas. Las agarré, estaban así y dije ‘bueno, ya está'. Me chupa un huevo, no me importa”, comenzó la actriz.

Luego, Juana redobló la apuesta en su descargo al buscar las medias que llevó su hijo a la escuela. “Las llegan a ver y se mueren...”, señaló mientras mostraba que tienen un agujero. Acto seguido, reprodujo la charla que tuvo con su hijo para ver si el pequeño quería ir con otras media, pero Toribio respondió: “No, mami, no importa. No se ven, no me voy a sacar las zapatillas”.

Además, este jueves, Juana Repetto compartió otro video junto a su hijo camino a la escuela. En esta oportunidad, la actriz se encargó de destacar la blancura del calzado del niño.

“Limpié las zapatillas, ¿no te diste cuenta?”, destacó la artista frente a su hijo que se mostró ajeno a la polémica por su calzado. A su vez, Juan Repetto aprovechó para preguntarle al chico: “¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?”. A lo que Toribio contestó: “No sufrí nada”. “¡Ay! Obvio. Te amo”, remarcó con complicidad la feliz mamá.