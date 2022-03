Picante cruce entre Leo García y Lissa Vera en El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos (El Trece) transita por su segunda semana y la convivencia comenzó a generar lógicos roces entre sus participantes. En esta oportunidad fue el turno de Leo García y Lissa Vera.

“Te quiero pedir disculpas si te dije algo mal. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, comenzó diciendo el músico a la ex Bandana, en referencia al cruce que tuvieron el sábado pasado. "Te estás metiendo en un lugar que no es tuyo", le respondió Vera. "Yo te quiero mucho a vos, pero no te veo contenta, no te veo relajada. Si estás mal con Leo García no vas a estar bien”.

"Te estás equivocando en la manera de manejarte", insistió la cantante. "Respetémonos como artistas", le respondió él. "¿Qué tiene que ver, vamos a hacer una secta de los artistas por un lado y la otra gente vamos a hacerla mierda? ¿Cómo es tu pensamiento? Eso es lo que no entiendo", le recriminó.

"Mi pensamiento es inteligente y amplio, y estás enojada conmigo, no lo puedo creer. Mientras estés enojada conmigo vas a estar enojada con vos, porque yo soy el rey del pop, acordate esa". disparó García. "Y yo soy Lissa Vera, la del pop viviente", le retrucó Vera.

"No me hables, esto se terminó acá. No te metas conmigo. Cada gatito con su cajita de caquita, andá con tus mierditas para allá, yo con mis mierditas para acá, listo. Dejame que estaba muy cómoda, gracias", le pidió Lissa intentando terminar con la charla.

Luego, ambos tuvieron otro cruce. "Yo lo que te quería decir es que me encanta que juegues, pero me preocupa que te equivoques", sintetizó ella. Pero García cerró: "Lissa, me voy si querés". Sin embargo, luego ambos pudieron limar asperezas y dejaron en claro que se querían. "Mi enojo viene desde mi preocupación, que esto sirva que la gente te conozca porque te lo merecés", finalizó ella.