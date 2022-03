Lizy Tagliani se confesó y abrió su corazón a días de terminar con Leo Alturria: "Nací hombre, pero no..."

Es de público conocimiento que Lizy Tagliani está viviendo el duelo que significa una ruptura amorosa. A pocas semanas de haberse separado de Leo Alturria, la humorista está poniéndole mucha onda a la vida para pasar el mal trago de la mejor manera.

En ese contexto, la también conductora se mantiene muy activa en redes sociales, donde tiene una gran cantidad de fieles fanáticos. Fue allí donde decidió abrir su corazón y hablarle con honestidad a sus casi seis millones de seguidores.

Lizy Tagliani decidió hacer una publicación muy especial, en donde aprovecho su llegada para hacer una reflexión. Junto a una postal de ella en ropa interior escribió: "Me faltaba una foto en el baño jajaja”.

“Esta mujer soy yo y así es mi baño... cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar. En mi cuerpo hay de todo, pero lo que más abunda son valores y sentimientos”, continuó su relato.

Para cerrar, habló a corazón abierto: ”Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero”.

Con estas profundas palabras, Lizy dejó en claro qué es lo que la define como persona y cómo es en sus relaciones personales, evidenciando que no se arrepiente para nada de todo lo que vivió con Leo Alturria.

Hace algunas semanas atrás, el portero habló de su separación con Tagliani y dijo: “Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”.

Ante esas palabras, la humorista se enojó y salió a responderle por redes sociales sin hacer referencia si su mensaje iba destinado a él: "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad”.