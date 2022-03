La figura de El Hotel de los Famosos que amenaza con abandonar el reality

A pocos días de su debut, El Hotel de los Famosos se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Sin embargo, esta propuesta atraviesa su primera turbulencia ya que una de sus figuras amenaza con abandonar el reality.

En uno de los momentos de la emisión más reciente de El Hotel de los Famosos, Lissa Vera le aconseja a Leo García que cambie su estrategia de juego. Indignado, el cantante respondió: “Yo soy el rey de pop. Es mejor ser raro que ser normal. ¡Volvé con tu familia!”.

Otro momento del reality en el que quedó en claro que Leo García está en una mala posición se dio cuando sus compañeros lo votaron para expulsarlo.

El mal momento de Leo García en El Hotel de los Famosos.

“Hace veinte años que no te veo, no quiero aguantarte más”, le dijo Matilda Blanco al músico. Luego, otros participantes de El Hotel de los Famosos como Chanchi Estévez, Lissa Vera y Rodrigo Noya también alinearon contra García.

Con cuatro votos en contra, Leo retrucó: “Yo no necesito conquistar gente ni vivo para agradar, yo vine a experimentar algo. No sé qué diré en un futuro de esto, pero lo cierto es que desapercibido no voy a pasar, y a mí me interesa esto”.

Sin embargo, después de la votación, el atribulado integrante de El Hotel de los Famosos exclamó entre el enojo y la amenaza: “¡Me quiero ir mañana, es horrible!”.