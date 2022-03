El polémico posteo de Romina Pereiro que luego decidió borrar

En los últimos días, Romina Pereiro ha mantenido un perfil bajo tras su ruptura con Jorge Rial y se ha focalizado de lleno en su carrera. De hecho, en las redes sociales más que nada interactúa con sus seguidores dando consejos de nutrición, y no hace ningún comentario respecto a su situación amorosa.

Sin embargo, Pereiro ahora sorprendió con un polémico posteo que luego decidió borrar. La ex de Rial no quiso quedarse afuera de la polémica del cachetazo en los premios Oscar, y a través de una publicación en sus historias de Instagram sentó posición sobre su apoyo a Will Smith, el actor que golpeó a Chris Rock en plena ceremonia por un chiste que hizo el humorista sobre la esposa de su colega.

Romina Pereiro optó por compartir una foto de Will Smith junto a su pareja, Jada Pinkett-Smith y escribió sobre la postal: "Señor del bien". De esta manera, expresó su apoyo a la agresiva acción que tuvo el actor en los Oscar.

Después de unos minutos, la nutricionista optó por borrar la polémica publicación, seguramente tras recapacitar de que no es positivo responder a la violencia con más violencia.

La semana pasada, había sido Jorge Rial quien decidió borrar una reacción sobre un posteo de Romina Pereiro. En aquella oportunidad, ella había compartido una foto suya en la que lucía espléndida y el conductor no tardó en darle "me gusta". Sin embargo, luego se arrepintió y borró su corazoncito.

Por su parte, fiel a su estilo, Pereiro ha optado por no dar notas ni hacer comentarios en las redes sociales sobre los detalles de la separación de Rial.