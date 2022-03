Will Smith y Chris Rock tenían un historial de cruces y rumores de infidelidad antes del cachetazo

El cachetazo que le propinó Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar causó una fuerte polémica global. Y este lunes trascendieron algunos detalles del historial de las tensiones previas entre los artistas que explican el fuerte cruce en el Dolby Theatre.

Hacia 2016, cuando Chris Rock estuvo a cargo de la conducción de aquella edición de los premios más importantes del cine de Hollywood, se ensañó con la esposa de Will Smith, Jada Pinckett Smith, luego de que ella publicara un vídeo en el que proponía un boicot a los Oscar por su falta de diversidad.

"Jada dijo que no iba a venir. Yo dije: '¿No está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", bromeó en aquella oportunidad Chris Rock.

Pero eso no fue todo, el humorista arremetió en aquella oportunidad contra Will Smith por un film por el que no había sido nominado como actor. "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'", chicaeneó.

Sobre el boicot de Jada a la Academia, Will dijo en esa ocasión: "Si yo hubiera sido nominado y ninguna otra persona de color lo hubiera sido, [Jada] habría hecho el vídeo de todos modos. Todavía estaríamos teniendo esta conversación. Esto no tiene nada que ver conmigo. Se trata de los niños que se van a sentar a ver este espectáculo y no se van a ver representados".

Por otro lado, Chris Rock y Will Smith se conocen desde hace casi tres décadas, cuando coincidieron en la serie El príncipe de Bel-Air. Además, Rock y la esposa de Smith participaron de las tres películas de Madagaswcar y según comentan allí se hicieron amigos íntimos, aunque algunos señalan que hubo algo más entre el humorista y la actriz.

Jada Pinckett Smith, Chris Rock y Will Smith.

A su vez, cuando Chris Rock se divorció en 2014 admitió que había sido infiel, mientras se rumoreaba de un affaire con Jada Pinckett Smith. Will Smith y su esposa llevan juntos 25 años, pero han atravesado varias crisis e infidelidades que los pusieron al borde de la separación definitiva.