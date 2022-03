El picantísimo mensaje de Romina Pereiro desde Orlando tras su separación de Jorge Rial: “A veces me…”

Luego del mal momento que vivió en medio de su crisis y ruptura con Jorge Rial, Romina Pereiro empezó a sonreírle otra vez a la vida. La nutricionista no la pasó nada bien: mientras su pareja se desmoronaba, salieron a la luz distintas versiones de engaños e infidelidades con otras mujeres, que Rial siempre desmintió.

El escándalo fue tal, que Pereiro debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de estrés. Tras el susto de salud y al ver que estaba todo bien, la médica decidió alejarse de la situación y viajar con sus hijas a Disney.

Ya más descansada y de excelente humor, en las últimas horas Romi hizo una publicación en su cuenta de Instagram que da cuenta de lo bien que la está pasando a kilómetros de distancia de los conflictos y tensiones que quedaron en Buenos Aires.

Tras mostrar una selfie donde se la ve sonriente y pícara, con lentes de sol, la conductora le contó a sus seguidores el súper plan rocker al que un amigo muy VIP la invitó a último momento, en Orlando.

“Cuando tenés un amigo genial y te dice ‘¿Estás acá? Venite que hoy tocamos con los pibes…”, arrancó la ex de Rial su posteo, al que le sumó un fragmento del show que brindó Slash & Myles Kennedy and The Conspirators. “A veces me pasan estas cosas. Thank you Frankie for having us! @franksidoris”, cerró Romi, feliz.

¿Quién es Frank Sidoris, el “amigo genial” de Romi? Pues nada menos que el guitarrista de la banda del histórico miembro de los Guns n´Roses, un músico de 33 años que tiene toda la onda. El posteo por supuesto se llenó de corazones y de comentarios, felicitándola y alentándola a dejar atrás al sexagenario conductor de Sobredosis de TV.

Cabe destacar que mientras Romi la rockeaba en el show, Jorge festejaba el cumpleaños de su nieto Francesco, el hijito de Morena. Horas antes, el conductor había puesto su like en un posteo de ella, pero a un par de horas más tarde decidió retirarlo, quizás, al ver la nueva publicación de su ex.