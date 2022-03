Tomás Fonzi contó una noticia sobre su vida amorosa que nadie esperaba: "El 15 de febrero me..."

A fines del mes de febrero, en un reportaje, Tomás Fonzi contó la razón por la que no se había casado con Leticia Lombardi. Pero, lo cierto, es que el muchachín mintió o fue una cuestión de días entre una cosa y la otra (que se publicó la nota y pasó por el Registro Civil, claro).

“Leticia y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública. La verdad es que hay cuestiones burocráticas: me pisa un auto, estoy en terapia ¿Y ella cómo entra?. Tiene que ver con eso”, afirmó en ese momento (también se dijo que se podría haber casado con Juana Viale).

Cuando le preguntaron si no le gustaría una boda clásica con el traje y el vestido blanco fue contundente al decir que no: “A ver, ganas de una fiesta sobra. Sería una buena excusa, pero no. Obvio en el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos”.

Pero lo cierto es que en poco más de un mes, Fonzi cambió de bando. Y ahora juega para los "casados". Eso lo dijo a modo de primicia en el programa de Catalina Dlugui.

Mientras disfruta un gran momento personal y profesional (es uno de los firmes candidatos al título en Masterchef Celebrity), en las últimas horas se conoció una gran noticia: después de 15 años, ¡se casó con su pareja y mamá de sus hijos! Todo eso habría ocurrido el pasado 15 de febrero.

Leticia Lombardi y Tomás Fonzi se conocieron hace 20 años y llevan 15 juntos. La feliz pareja tiene 2 hijos en común llamados Violeta y Teo y, según varias entrevistas que había dado el actor, habían pospuesto 3 veces el casamiento a lo largo de su relación.

Este sábado, en Agarrate Catalina, Fonzi confesó que pasó por el registro civil hace un mes atrás y dio el gran paso junto a Lombardi. "Estás muy bien informada. Ya nos casamos. Nos casamos en febrero por civil. Hicimos una reunión el Club del Progreso con nuestra gente más querida y cercana”, contó Fonzi.

En este sentido, aseguró que sigue opinando lo mismo pero no negó que la unión hubiera tenido mucha simbología para ellos. “Es que es algo que está en nuestro ideario, nuestra cultura... Casarse, poner la firma, decir ‘sí'”, argumentó. Sin embargo, reafirmó que “no hay lazo más profundo que tener hijos con ella”.

Cuando le preguntaron por qué había ocultado la noticia, el actor expresó: “No lo supimos hasta dos días antes y nos casamos por civil el 15 de febrero”. ¡Qué lindo es el amor!