Quién fue la primera figura eliminada del reality El Hotel de los Famosos

Este sábado, se conoció el nombre de la primera figura eliminada del reality El Hotel de los Famosos (El Trece). El duelo de obstáculos se vivió entre Kate Rodríguez y Militta Bora, quedando una de las participantes fuera del juego.

En la previa del desafío, Bora reonoció: “Me preocupa lo físico. Me emociona mucho el apoyo que recibo de mis compañeros, pero también es una presión, porque quiero ganar para la alegría de ellos”.

La cantante contaba con la aprobación de casi todos los integrantes de El Hotel de los Famosos para seguir en el programa. Solamente Pato Galván, Leo García, Alex Caniggia y Walter Queijeiro, querían que ella fuese la eliminada.

MIlitta Bora se enfrentó a Kate Rodríguez en el dulo de eliminación en El Hotel de los Famosos.

Cuando llegó el momento de enfrentar un duelo de obstáculos, Militta Bora demoró más en conseguir las cinco pelotas que necesitaba para jugar al flipper que consagraría a la ganadora, por lo cual se convirtió en la primera eliminada del certamen.

“En este tipo de juegos, a nivel físico, yo tengo cero capacidad, y se notó mucho la diferencia a pesar de que lo di todo. En un momento, de hecho, me dio vértigo”, reconoció la artista tras su derrota en El Hotel de los Famosos.

Noticias Relacionadas Jorge Rial disparó contra el nivel de los participantes de El hotel de los famosos

Sin embargo, luego afirmó: “Yo siento que gané en el aspecto más importante, que es en el corazón. Me gané el apoyo de todos mis compañeros que me alentaron todo el tiempo. Para mí esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier otra capacidad física o intelectual. Me voy con eso. Tenía muchas ganas de quedarme para seguir disfrutando del hotel”.

Por su parte, Kate Rodríguez se mostró exultante y aseguró que quiere llegar hasta la final de El Hotel de los Famosos. El ciclo conducido por Pampita y Chino Leunis se ha transformado en sus primeros días en una de las propuestas más vistas de la pantalla chica.