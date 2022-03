La violenta pelea que provocó el enfrentamiento de Cazzu con una influencer: "Te voy a matar..."

En los últimos días la rapera estadounidense Doja Cat protagonizó una fuerte polémica en Paraguay, cuando el festival en el que se iba a presentar fue suspendido por un temporal y tuvo una mala actitud con sus fanáticos, que la esperaban en el hall del hotel en el que se hospedaba.

Además, la artista generó repudio en Twitter con algunos mensajes que discriminaban al público del mencionado país. Ante esto, quien se metió fue Cazzu, que aseguró que algunos artistas norteamericanos no entienden la cultura sudamericana y aprovechó la ocasión para ejemplificarlo con algo que ella misma vivió.

"Esto que hizo Doja es muy común de los estadounidenses, que ponen un pie fuera de su tierra y ni en pedo se imaginan que nosotros también somos América. Todo esto me hace acordar a una historia… Hace un tiempo Kali Uchis hizo un disco en español y me invitó a una canción, que estaba con otra chica que se llama Rico Nasty, que rapea”, comenzó diciendo la trapera.

"En ese momento, el Black Lives Matter estaba a full. Una piba de argentina que milita por los afroargentinos y me odia, le cuenta a Rico Nasty que yo tengo una canción con la palabra con "N", que no se puede decir. Esta argentina, Jennifer Parker, les dijo que no podían hacer una canción conmigo porque era racista, porque dije 'N...'. A mí me bajaron de esa canción”, continuó Cazzu.

“Lo que pasó me provocó muchísimo dolor, primero con la argentina esta que sabía que yo me lo merecía. Me pegó una patada en la cara y vendió su alma a yanquilandia”, cerró la artista argentina en su video.

A los pocos minutos, Jennifer Parker salió a responderle en sus redes sociales: “No fue por algo que dije yo, sino porque ellas tomaron consciencia de lo que habían dicho. Yo estaba emocionada con esa colaboración, pero vos sola te la cagaste porque sos idiota”.

Pero la contienda no terminó ahí. Unas historias de Instagram después, la activista amenazó a Cazzu de una manera muy violenta: “Ubicate o te ubico, la próxima vez que te vea, te juro que te ubico”.

Todo este enfrentamiento llegó a la hermana de la cantante que también se enfrentó con Parker y se encontraron en una plaza porteña. Allí la joven cantante le hizo frente a la activista y le cuestionó por amenazar a su hermana pero la cosa no terminó de la mejor manera.

Jennifer Parker le negó todo lo sucedido y la hermana de Cazzu decidió irse porque la conversación ya no tenía sentido. Ahí fue que la activista atacó a Florencia, la volteó, la golpeó y le arrancó las cadenas que tenía en el cuello.