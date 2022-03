El ataque de calentura de Marcela Tauro contra Iván de Pineda por faltarle el respeto a Intrusos

Luego del fallecimiento de Gerardo Rozín, hace dos semanas, sorprendió la noticia de que Iván De Pineda no iba a ser su heredero en la conducción de Morfi, todos a la mesa, el programa de los domingos en la pantalla de Telefe. Fue el nombre elegido con el conductor en vida, pero los panes del canal y del ex modelo cambiaron tras la triste noticia.

Y en torno a su baja circularon varias versiones que lo pusieron como "centro de atención" al bueno de Ivancito. Por un lado, se dijo que fue una decisión del canal de Martínez ante el pedido de Iván de no acercarse a las cocina siendo un programa basado en gran parte a recetas culinarias.

También se explicó que a la emisora le molestó que De Pineda habría pedido no compartir las entrevistas a los músicos con Jésica Cirio, con quien Gerardo trabajó al aire en los últimos años. Y por otro lado, que el propio ex modelo habría decidido no ser parte de la nueva versión del programa dominguero porque no se quería involucrar en ese proyecto y porque "no le daban los horarios".

En Intrusos en el espectáculo, en las tardes de América, fueron a buscar a Iván a la salida de Pasapalabra, el ciclo de preguntas y respuesta en el que está al frente hace años.

¿Y qué pasó? El muchacho de casi dos metros esquivó a todos y no quiso hablar ante las cámaras, lo que provocó la reacción de Marcela Tauro, una de las panelistas del ciclo que la rompe con la conducción de Flor de la Ve.

"Dos segundos podés parar. Vos mismo metiste al señor Cabré en esta... Si le criticamos a Cabré que no frena para los colegas nuestros, también critiquemos cuando... Lo queremos, está bien pero...", planteó Marcela, a modo de reflexión, al regreso de la nota.

"Es lo más práctico decir 'no me hallé, me di cuenta de que no podía con los horarios´. Y ya es la palabra de él", sintetizó Tauro, sin vueltas y a modo de crítica, horas después de superar el accidente de su ex pareja y papá de su hijo.