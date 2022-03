Sol Pérez reapareció en Instagram y habló de su delicado estado de salud

Sol Pérez es una de las pocas figuras argentinas que, desde que irrumpió en los medios, jamás ha dejado de llamar la atención y siempre está vigente. En su cuenta de Instagram tiene más de seis millones de seguidores que están pendientes de todo lo que hace y tiene una fuerte presencia en la red. Por eso, su inesperada ausencia de la virtualidad, en la última semana, alertó a sus miles y miles de fanáticos.

Ahora, en búsqueda de llevarle tranquilidad a todos, la conductora de Canal 26 reapareció en la web con un video. Contó lo que le pasó y habló de su delicado estado de salud. "Hola. Bueno, acá estoy reviviendo después de casi una semana muerta. Realmente me agarró un ataque al hígado impresionante", comenzó diciendo frente a la cámara.

Y continuó: "Tuve que llamar a la médica. Me inyectaron, me pasó de todo... Tuve 39 de fiebre, un montón de cosas juntas. Pero mañana ya vuelvo a trabajar. Estoy contenta. No estoy al cien por ciento todavía con mi locura, pero de a poco va queriendo".

No es la primera vez que Pérez se enferma del hígado. Un par de meses atrás vivió algo similar y muchos creyeron que estaba esperando un bebé junto a su pareja, y futuro marido, Guido Mazzoni. En ese entonces, sobre su supuesto embarazo, declaró: "No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso".

En la misma entrevista que le realizaron en el programa de Susana Roccasalvo, indicó: "Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea".