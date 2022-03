Todos los famosos con los que Diego Maradona se llevaba muy mal

Diego Maradona vivió momentos inolvidables como jugador de fútbol. Con su talento en la cancha, logró ganarse el cariño y admiración del público de todo el mundo. Sin embargo, en su vida privada no sucedió lo mismo.



El futbolista protagonizó varios escándalos, tanto con sus hijos no reconocidos y también con famosos de la pantalla chica. Hoy repasamos sus rivalidades más recordadas.



Fuente: Depo

Los escándalos que protagonizó Diego Maradona contra otros famosos

Guillermo Coppola

En la vida de Diego Maradona, Guillermo Coppola cumplió un rol muy importante. Como su representante, lo acompañó el momentos más gloriosos de su carrera. Pero, también se le adjudica haberlo conducido a los momentos más oscuros que le tocó vivir.

Su relación comenzó en 1985 y llegó a su fin en el año 2000. En aquel entonces, el jugador de fútbol aseguró que Guillermo le había robado dinero. Sin embargo, en la primera audiencia de conciliación decidió levantar los cargos.



A pesar de estos escándalos legales que protagonizaban, Guillermo acompañó a Maradona durante los momentos más complicados de su salud. Pero la relación volvió a deteriorarse, y se separaron por completo en 2003.



Tuvieron que pasar más de 10 años para que volvieran a encontrarse. Este hecho sucedió durante la muerte de Don Diego, el padre del futbolista. En 2015 se acompañaron en este gran dolor, pero la amistad no volvió a surgir. Finalmente, en 2018 se mostraron juntos y posaron muy abrazados ante la cámara. En esta oportunidad, los había reunido el Mundial de Rusia.



Jorge Rial

Diego Maradona se enfrentó con varios famosos. Uno de ellos fue Jorge Rial, el famoso periodista que condujo durante años el programa Intrusos. Su enfrentamientos comenzó con el futbolista lo llamó “huevo duro“, haciendo referencia al problema que tiene el conductor para tener hijos y por el cual adoptó a dos niñas.



Ante las declaraciones realizadas por El Diez, el periodista decidió no quedarse callado. “Creo que el Maradona ser humano cada día se denigra más y esa denigración del ser humano va a opacar al Diego deportista”, comentó.



Asimismo, hizo referencia a la disputa entre Maradona y Diego Jr, su hijo mayor a quien durante años no reconoció. “¿Sabés los huevos que hay que tener para tener un hijo? Los huevos hay que tenerlos fuera de la cancha. Yo tendré los huevos duros pero sé dónde los tengo puestos”, agregó.



Susana Giménez

En 2017, Susana Giménez regresó a la pantalla de Telefe con una gran entrevista. La diva invitó a su living a Claudia Villafañe, ex esposa del futbolista. En aquel entonces, la empresaria se enfrentaba constantemente a El Diez, quien la acusaba de haberle robado dinero.



Cuando el jugador de fútbol se enteró que Claudia visitaría el piso del programa, le envió un “bozal legal“ a la conductora y a su ex mujer. Sin embargo, ambas hablaron sin miedo durante la emisión del programa.



Cuando el programa finalizó, Susana Giménez realizó una conferencia de prensa donde reconoció que Diego Maradona era amigo íntimo de ella. Sin embargo, destacó que él ya no era el mismo debido a la vida difícil que tuvo.



