Nicolás Cabré reveló que adicción cortó cuando nació su hija Rufina

Nicolás Cabré supo conquistar a una interminable lista de mujeres argentinas, de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, pero sólo con una de ellas llegó a ser padre: con La China Suárez, con quien tuvo a Rufina, que en julio cumplirá 9 años.



En diálogo con la Revista Gente, el actor y galán confesó que el día que nació su hija tomó una drástica decisión de vida, vinculada directamente a su salud y a una adicción que eligió abandonar.



“Fui padre y me di cuenta que tenía que empezar a hacer ciertas cosas porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: así que en ese momento decidí dejar de fumar”, reveló Cabré.





Sobre cómo lo terminó logrando, el actor contó que adentrarse en el mundo del running fue de gran ayuda para poder cumplir ese objetivo que se planteó en el momento del nacimiento de Rufina.



“Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar. Sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto”, agregó el actor, que aclaró que, si bien siempre fue deportista, nunca antes había sentido la necesidad de dejar ese vicio.



Sobre su vínculo con su hija, Cabré contó que pasa mucho tiempo con Rufina y que disfruta mucho del rol de padre. “Hacemos todo juntos. Tenemos nuestros programas de televisión, vemos desde los Titanes y otros dibujitos. Yo me divierto y disfruto mucho. Ella me acompaña, somos muy compañeros. A mí me interesa lo que dice, lo que ve”, comentó.





La relación y el tiempo que pasó junto a la China Suárez fueron de los más comentados en el mundo de la farándula. Y, si bien la relación, que duró poco más de dos años, no terminó de la mejor manera, el nacimiento de Rufina fue un antes y un después para el actor.



Cabré y La China Suárez decidieron ponerle fin a su historia de amor y separarse apenas unos meses después del nacimiento de Rufina. Sin embargo, ambos actores entendieron que tenían que mantener una buena relación por el bienestar y felicidad de su hija.