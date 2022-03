Lizy Tagliani compartió una foto de cuerpo entero junto a una profunda reflexión

Lizy Tagliani siempre se maneja con mucho humor en sus redes sociales. Con casi 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la conductora siempre postea fotos o videos de su intimidad plasmando su sello característico.

Pero en una de sus últimas publicaciones, Lizy sorprendió a sus fans al publicar una imagen en la que aparece con un conjunto de ropa interior rojo. La foto fue sacada contra el espejo del baño de su casa y sumó una profunda reflexión. "Me faltaba una foto en el baño ja ja ja. Esta mujer soy yo y así es mi baño. Cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "En mi cuerpo hay de todo pero lo que más abundan son valores y sentimientos. Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero", escribió la actriz.

Lizy se encuentra soltera tras su separación de Leo Alturria luego de tres años de relación. La humorista fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de sus redes en enero. Al principio parecía que la ruptura había sido en buenos términos, luego trascendió de que ella le habría sido infiel.

Cansada de los rumores, la conductora decidió grabar un video para aclarar los tantos: "No voy a hablar más de Leo, no quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo. Nadie se merece escuchar hablar mal de alguien que ellos quieren", comentó enfurecida.

"Yo amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia. Él sabe que es lo único que tengo. Bueno no se dio, pero yo le di todo: mis emociones, le conté todo, sabe todos mis secretos, mis alegrías. Compartí mi vida con él. Sabe lo que soy y sabe todo lo que pasó", concluyó.