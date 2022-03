Jorge Rial reveló la decisión que tomó Romina Pereiro tras la separación

Jorge Rial fue abordado por un móvil de LAM (América) a la salida de su programa de radio y contó cómo atraviesa su separación de Romina Pereiro. "Estoy muy bien, la verdad muy bien", comenzó diciendo el conductor. "Profesionalmente también estoy bien, sobre todo personalmente. Y estoy queriendo meter una cierta distancia de todo esto", agregó sobre el escándalo mediático que significó su ruptura amorosa.

Luego, fue consultado por su esposa. "Estamos muy bien. Somos familia. Ella está en Disney con las nenas. Estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos, hablamos. Ya pasó esa tormenta de cosas que se dijeron que no eran verdad, pero bueno, había que bancarla. Y yo salí a comerme la marca y que la dejaran tranquila a ella. Ahora está todo tranquilo", respondió.

Finalmente, habló de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión. "Tinelli se tiene que sacar de encima todo lo que tuvo hasta ahora, a todos. Tiene que salir con gente nueva. Hay que renovar, lo hice yo, lo tenés que hacer. Por el bien de todos", expresó como consejo para el conductor de eltrece que regresaría en junio a la pantalla chica.

Días atrás, Rial dio un móvil con su ex programa Intrusos (América) donde se refirió a su ex pareja "¿Romina fue el gran amor de tu vida?", le consultó el cronista. "¿Quién dijo fue? Lo sigue siendo. Todo esto fue consecuencia de la pandemia. Acá no hubo ni terceros en discordia, ni falta de amor, fue un desgaste natural que se dio y en un momento dijimos ´paremos acá´. Estamos en esa transición".

Acto seguido desmintió los presuntos celos de Pereiro: "No, ella en su momento me cuidó mucho, tenía miedo por mí, fue eso, celos, no. La pandemia me costó, de hecho abandono la tele por eso. Tomé la decisión de dejarlo porque yo no estaba bien, y no me arrepiento. Ahora mi cuerpo está bien, en su momento no. Pero ahora estoy entero, tranquilo. Por eso volví a la radio, a la tele", reconoció.