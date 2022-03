Juana Repetto estalló contra una seguidora que le hizo una insólita acusación

Juana Repetto estalló en las redes sociales contra una seguidora que le hizo una insólita acusación. La influencer había publicado un mensaje para uno de sus hijos, pero recibió una extraña crítica por parte de una usuaria.

Tras haber compartido un posteo dedicado a uno de sus niños, Juana Repetto fue cuestionada por una fan, quien aseguró que la actriz quiso opacar el nacimiento del bebé de Julieta Nair Calvo, en esa misma fecha.

Juana suele usar su cuenta de Instagram para compartir distintas instancias sobre el cuidado y la crianza de sus hijos, y en esa oportunidad la joven compartió una publicación por los nueve meses de Belisario, el menor de los hermanos.

“Nueve meses adentro mío y ya nueve de este lado de la piel. Los nueve meses en ambos casos me movieron mucho, hoy estoy movilizada y emocionada”, comentó Juana Repetto en el posteo que recibió múltiples muestras de afecto.

Sin embargo, una seguidora se despachó contra la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto con un inaudito argumento. “Qué pesada que sos. Nace el bebé de algún famoso y vos con historias sobre tu parto”, escribió la internauta.

Luego, cuando los seguidores de Juana invitaron a la mujer en cuestión a no seguir su cuenta de Instagram si le molestan las publicaciones que ella hace, la iracunda usuaria redobló la apuesta y arremetió: “La que tiene que cambiar es ella. No puede ser que suba su parto cada vez que nace otro bebé de famosos. No todos los meses le dedica un posteo a su bebé”.

Fiel a su estilo, Juana Repetto se encargó de responder a través de sus historias de Instagram. “Cuando pensás que la gente no puede estar más de la nuca...”, escribió adjuntando el reclamo de la seguidra. Luego agregó: “No me deja de seguir porque cree que la que tiene que cambiar soy yo. Están todos locos. Estoy tentada”.