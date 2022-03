Cómo fue la "guerra" que se vivió entre Zaira Nara, Jesica Cirio y Julieta Prandi en el homenaje a Gerardo Rozín: “No les gustó que…”

El universo del espectáculo llora la partida de Gerardo Rozín, ese conductor prolífico, lleno de bonhomía que apagó su luz a los 51 años el pasado viernes 11 de marzo. Los homenajes, los recuerdos y los saludos llovieron en todas las plataformas digitales.

Telefe desarrolló un programa muy especial de La peña de morfi íntegramente dedicado al rosarino en el que participaron más de cincuenta músicos y decenas de amigos, familiares y seres queridos del periodista para edificar una tarde única.

Claro que el desenvolvimiento de semejante ciclo implicó una articulación de cientos de engranajes, como la selección de las conductoras, que fueron aquellas que acompañaron a Gerardo en todos estos años de los mediodías de los domingos.

Así, la historia se comandó con Jesica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, que se repartieron la tarea de llevar el ritmo de todo el material, de todas las visitas que se acercaron al piso. Con la salvedad de la ausencia extraña de Carina Zampini, quien fue la primera co conductora de Rozín, allá por 2016.

En Socios del espectáculo abordaron un tema urticante, porque se sumergieron en cuestiones que brotaron en ese domingo tan especial y emotivo que nadie hubiese imaginado. A partir de la información que vertieron al aire, se pudo reconstruir una guerra de celos entre las tres conductoras.

Rodrigo Lussich empezó con una descripción muy gráfica: “Gerardo Rozín se murió hace pocos días y todavía el medio lo llora. Como homenaje, no hay nada que discutir, ni la figura de Rozín. Pero él también era un hombre de televisión y hubiera hecho algún debate sobre alguna interna”.

Impensado porque lo importante se centraba en recordar a un grande como Gerardo, no obstante el animador uruguayo agregó detalles de las rencillas: “Aunque ustedes no lo crean, también hubo una interna entre las que sí estuvieron en el homenaje. A alguna no le gustaba la presencia de la otra. Hablo de Julieta Prandi, Jesica Cirio, Zaira Nara... El ego de la gente de la tele, aparece en los momentos más miserables también”.

Por su parte, Mariana Brey también intervino con datos que recopiló de lo que sucedió en el estudio y encendió otra polémica al narrar: “Molestó la presencia de Julieta Prandi”.