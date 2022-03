La significativa imagen que Gerardo Rozín eligió dejar en su WhatsApp antes de morir

Tras la muerte de Gerardo Rozín el pasado 11 de marzo, se generó una conmoción en el ambiente artístico y en los cientos de miles de seguidores de las creaciones del entrañable conductor. Y ahora, salió a la luz la significativa imagen de perfil que el líder de La Peña de Morfi (Telefe) eligió dejar en su WhatsApp antes de morir.

Este martes en Mañanísima (Ciudad Magazine), hablaron de la llamativa foto que Gerardo Rozín tenía en su WhatsApp. “Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente’”, detalló el panelista Pampito.

La imagen que Gerardo Rozín tenía en su WhatsApp.

Además, la conductora Carmen Barbieri comentó cómo fue la charla que tuvo con Gerardo Rozín la última vez que se cruzaron, cuando el conductor ya sabía el trágico final que le esperaba.

“La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante', entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba”, recordó Barbieri.

A su vez, Barbieri señaló que Rozín tenía totalmente asumida la enfermedad que le tocó transitar, al punto tal que planeó todo lo que iba a hacer antes de morir.

Visiblemente conmovida, Carmen Barbieri reconoció que recién este lunes pudo ver el emotivo video que dejó grabado Gerardo Rozín a modo de legado, clip que se emitió el domingo en el homenaje que le hicieron en La Peña de Morfi.