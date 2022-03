Adrián Suar contó cuál será el destino de Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand en la televisión

Tras un año para el olvido en materia de rating, Marcelo Tinelli confirmó hace unos días su vuelta a la televisión en El Trece. Por otro lado, el regreso de Mirtha Legrand a la misma pantalla por el momento es una incógnita, y Adrián Suar rompió el silencio y habló sobre el destino de las dos grandes figuras en la televisión.

El director artístico de El Trece habló con un móvil de LAM (América), y con respecto a Tinelli aseguró: "Creo que Marcelo vuelve en junio o julio". A su vez, el directivo del canal desmintió que el conductor tenga que firmar un contrato con una cláusula que estipula un mínimo de 10 puntos de rating para su continuidad. "La cláusula de los 10 puntos de rating es mentira, pero que haga un programa de 10, que él esté contento haciéndolo", aclaró Suar.

Luego, cuando le consultaron sobre el formato del programa de Marcelo Tinelli, el entrevistado optó por no dar muchos detalles dado que todavía falta llegar a un acuerdo. "El formato todavía no se sabe pero creo que va a volver con algo muy bueno. Ambos estamos contentos de que vuelva a la pantalla", remarcó Adrián Suar.

Por otro, cuando al gerente el preguntaron sobre la continuidad de Mirtha Legrand en El Tree, mientras circulan rumores de un pase al canal América, Suar se limitó a decir: "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también".

Sin embargo, el director artístico dejó entrever que para El Trece la permanencia de Legrand y su nieta no es de vital importancia, ya que cuando el notero quiso saber si ambas quedarán en el canal, Adrián Suar deslizó: "Si se puede, sí. Y si no se puede, no pasa nada".

Recordemos que Marcelo Tinelli concretó su continuidad en El Trece a mediados de febrero. Según informó, Laura Ubfal en su programa de NET Tv, Gossip, el conductor le presentó nuevos formatos a Adrián Suar, quien finalmente accedió a seguir adelante con la popular figura.