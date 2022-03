Versiones cruzadas sobre la ausencia de Carina Zampini en el homenaje a Gerardo Rozín

Este domingo, tras la finalización del programa homenaje a Gerardo Rozín que emitió Telefe, todos se preguntaron por la significativa ausencia de Carina Zampini, ya que las otras conductoras que trabajaron con él en el ciclo Morfi estuvieron presentes en el el envío.

Recordemos que Rozín debutó con Morfi, todos a la mesa en 2015, acompañado por Zampini en su primera experiencia en la conducción tras una larga trayectoria de labor como actriz.

Existen varias versiones cruzadas sobre la relación entre Gerardo Rozín y Carina Zampini. Mientras algunos sostienen que la artista concluyó su relación laboral con él en buenos términos, otros opinan lo contrario. Por ejemplo, Luli Fernández aseguró la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien.

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", detalló la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego completó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa". Además, la integrante del magazine dijo que un allegado a Gerardo Rozín le dio más data.

"Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando", comentó Fernández.