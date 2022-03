El preocupante problema de salud que llevó a Tomás Dente a renunciar el periodismo de chimentos

Tomás Dente se sinceró en una entrevista sobre una difícil situación de salud que lo llevó a darle un giro a su carrera. El periodista aseguró que la estaba pasando mal con su participación en porgramas de chimentos, y tomó una rotunda decisión.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Dente reconoció: “La verdad es que hasta hace poco mi presente era uno lleno de propuestas laborales. Pero lo cierto es que yo estuve muy mal este último tiempo, estuve deprimido y medicado y la pasé mal por mi trabajo durante los últimos tres años de mi vida y eso afectó severamente mi salud”.

Tomás Dente contó que el primer síntoma que detectó fueron palpitaciones que derivaron en ataques de pánico, que se producían luego de cuestionarse por qué estaba hablando al aire “sobre la vida privada de los demás”. Además, aclaró que eso no le sucedía al comienzo de su carrera. “Eso no me pasaba al principio de mi carrera porque era más irreverente, pero ya entrando en la adultez sentí que no me hacía bien transitar por el camino del chimento, fue un dilema existencial porque también uno tiene que comer, yo me sentía mal, yo llegaba a casa muy angustiado, y me venía replanteando el hecho de continuar haciendo esto. Es muy difícil salir del mundo del chimento y para mí este año fue bisagra”, explicó.

Actualmente, Tomás Dente está trabajando como panelista del ciclo de humor de Net TV, Editando tele, y coconductor de La tarde de El Nueve junto a Pía Slapka, que sale al aire todos los sábados y domingos.

Sobre el dilema que le presentaba trabajar en programas de espectáculos, Dente detalló: “Este medio te encasilla, es difícil salir de la farándula, que no te asocien con el chimento, pero yo me preguntaba: ‘¿Por qué estoy hablando de la gente y de su vida privada, si está separado o no?’ Yo no soy así, me cuestionaba a mí mismo, yo no soy así en mi esencia y era una contradicción estar hablando de los demás”.

Finalmente, Tomás Dente dejó en claro que su trastorno de salud no se produjo por un programa en particular, sino por la sumatoria de estos últimos años. “Me sentía acorralado, y ahí empecé a sentir palpitaciones y ataques de pánico, me empecé a sentir triste. Me volví como una esponja, absorbía todo lo que decían, por eso admiro a quienes pueden hacerlo, pero creo que en la TV se pueden hacer muchas otras cosas”, remarcó.