Santi Maratea confesó cómo y con quién tendría un hijo: “Me interesa la adopción así que voy a…”

Ese impulso altruista lo catapultó a la máxima visibilidad, a convertirse en tema de conversación de toda la sociedad y en todos los ámbitos, ya sea en los medios o en las redes sociales. Santi Maratea saltó a la notoriedad por su loable campaña para ayudar con los incendios de Corrientes.

El influencer volvió a calzarse al hombro una labor titánica y activó la recaudación de fondos para colaborar con todas las necesidades que surgieron en la provincia del Litoral por la catástrofe. En un par de horas, Santi consiguió superar los 100 millones de pesos.

A raíz de todo ese revuelo, el joven quedó en el centro de atención y así llegó una confesión de su plano más íntimo, más personal que se vincula con su visión del futuro, de sus deseos de experimentar la paternidad y sorprendió con la revelación.

En una visita al living de Flor de la V, Santi confesó: "De chico tengo algo con la adopción, que me interesa, que siento que tengo que hacer y que algún día haré”. Una concepción loable, diferente a los cánones habituales, incluso lejos de la subrogación de vientre.

En la profundización de ese proyecto, Maratea contó: “No es tanto que quiera ser padre, si no por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto. Supongo que por ese lado, de suceder algo así, terminare en un lugar paternal, pero no es que lo que yo estoy buscando es armar una familia, voy creciendo y todavía no me agarró”.

En cuanto a con qué persona podría experimentar esta maravillosa idea, el influencer sostuvo: “Casarme con un hombre y tener hijos me da el mismo cringe que casarme con una mujer. Me parece un esquema muy similar. Con todas las posibilidades que hay en este mundo… ¿Porque me voy a limitar a un formato que ya todos conocen?”.