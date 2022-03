Iliana Calabró confesó los requisitos que deben cumplir los candidatos para conquistarla: “No busco en mi rubro porque…”

Hace dos años, Iliana Calabró vivió una situación peculiar al finalizar su pareja con el italiano Antonello Gandolfo, con quien compartió cinco años muy intensos. El empresario decidió instalarse en Italia y así se abrió una brecha de distancia que no pudieron superar.

Hace unos días brotó el rumor de un retorno, de una posible recomposición del vínculo. La información sostenía que el exnovio se habría comunicado nuevamente con ella con la intención de reencontrarse, de volver a estar en contacto.

En relación con estas versiones, Iliana decidió contar su verdad y arrojó por tierra esa posibilidad. En una entrevista, en pleno Villa Carlos Paz, con Implacables, la hermana de Marina Calabró aseguró: “No. No sé quién dijo eso. Ahora me voy a fijar porque lo andan diciendo en todos lados”.

Esa puerta entreabierta a su plano personal, e íntimo, permitió que la actriz abordará la complejidad de encontrar hombres en estas épocas y sobre todo que narrara con lujo de detalles qué atributos le interesan y le despiertan deseos en los posibles candidatos.

“¿Si me gusta alguien? Siempre hay algo que me gusta, pero no es de mi rubro”, adelantó Iliana. Hasta que remarcó algunas condiciones impostergables que deben cumplir los pretendientes: “Yo no busco dentro de mi rubro porque donde se trabaja, no se come”.

Motivada por el trabajo que llevó a cabo en la temporada veraniega, y esta incipiente activación de un coqueteo, Calabró exteriorizó el semblante que la describe en la actualidad: “Estoy encarando un año nuevo con toda la energía que uno se lleva de Carlos Paz”.

En plena cuarentena estricta, la hija del recordado Juan Carlos Calabró explicó los motivos de la separación: “Estuvimos cinco años juntos y cortamos la relación porque él se fue a su país para poder proyectarse. Y yo soy de acá, tengo a mi madre a cargo y no me permitiría abandonar todo para seguirlo. Fue una relación linda que terminó".

Por su parte, Antonello había declarado, en diálogo con Intrusos, las circunstancias que lo impulsaron a tomar la determinación de alejarse de Iliana. “Nunca nos peleamos con Iliana y lo que sentimos es mutuo. Por ahora somos amigos, y no nos decimos que nos extrañamos porque sería una falta de respeto”, aseveró.