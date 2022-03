Contundente reflexión de Santi Maratea sobre la cultura de la violación arraigada en el varón heterosexual

La estremecedora noticia de la violación en grupo por parte de seis hombres a una joven de 20 años a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo, causó indignación en la opinión pública y un fuerte debate en los medios. En este sentido, Santi Maratea compartió a través de sus historias de Instagram una contundente reflexión sobre la cultura de la violación que todavía hoy está incrustada en la matriz heterosexual.

“No alcanza solo con que los hombres escrachemos violadores. Tenemos que reflexionar y mirar para adentro. Cada vez que aparece un violador, los hombres los escachamos pero nadie nunca reflexiona y mira para adentro”, empezó Santi Maratea.

Luego, el influencer remarcó: “Somos hombres, el género protagonista de estas situaciones, como para que cada violador que aparezca, que aparecen 10 por día, los pongamos a todos como casos aparte, como que no tienen que ver con nosotros. Nos indignamos pero aparecen todos los días y son hombres. ¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes?”.

En un tono cada vez más crítico, Santi Maratea expresó: “Los hombres estamos adentro de una cultura heterosexual dentro de la cual se esconde la cultura de la violación y nunca lo hablamos y tiene que ver con nosotros. Es evidente que no todos los hombres somos violadores pero todos somos cómplices de las violaciones que suceden sosteniendo y avalando la idea de una heterosexualidad que adentro esconde la cultura de la violación”.

De manera punzante, Maratea cuestionó: “¿No les parece raro que los hombres sólo se indignan con los abusadores que son descubiertos? Lo contrario de descubiertos es cubiertos, o sea que cubren a los que todavía no fueron descubiertos pero se indignan cuando son descubiertos. Ahí le sueltan la mano. No cambiamos, seguimos sosteniendo la misma idea de heterosexualidad incontrolable y abusadora. Solo aprendimos a cambiar nuestro discurso. Ahora entendimos que un abusador que fue descubierto o denunciado no lo podemos aguantar, nos tenemos que indignar. Solo aprendimos a que no nos escrachen?.

Finalmente, Santi Maratea apuntó: “Todos sabemos que en la interna, en un grupo de amigos, preferís que piensen que sos abusador a que sos trolo. No me digás que no”.