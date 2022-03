Qué dijo Karina Mazzocco de la acusación de Marcelo Polino contra su programa

Días atrás, Antonio Gasalla cumplió 81 años y mucho se habló sobre el festejo del capocómico. Uno de los programas que se dedicó a contar intimidades de la celebración fue el de Karina Mazzocco en América TV que, según Marcelo Polino, no fueron verdad.

"En la semana cumplió años Gasalla y la verdad hubo un encuentro muy chico, muy íntimo del que sólo participamos Ricky, su asistente, Ángel De Brito y yo. Pero resulta que escuché en el programa de Karina que dijeron que Antonio no la había invitado a Nacha y había estado hablando mal de ella", señaló en su ciclo radial el comunicador.

El festejo de cumpleaños de Antonio Gasalla

"Después dijeron una sarta de mentiras sobre lo que supuestamente pasó en el cumpleaños y no no fue así. Fue algo muy chiquito e íntimo, nosotros hablamos de todo pero no nos sentamos a hablar mal de la gente", aclaró.

Y sumó: "¡No sé por qué dijeron que Nacha y Antonio se odian! De hecho, en el último viaje que Gasalla hizo a Nueva York le trajo a ella un sombrero divino, con todo el cuidado que requiere traer un objeto así. Me dio mucha bronca porque era una información muy fácil de chequear".

Luego del furioso descargo de Polino, Mazzocco fue entrevistada en Socios del Espectáculo y le quitó relevancia a las palabras de su colega. "La verdad que no ví lo que dijo y no tengo idea, pero la información que se dio en ‘A la Tarde’ fue chequeada no con uno, sino con dos de los invitados que estaban", expresó la conductora.

Noticias Relacionadas Marcelo Polino habló de la alarmante situación que transita América TV

Marcelo Polino

Y cerró: "Desconozco lo que dijo. La información que dimos estaba chequeada y, en ese caso puntual, chequeada con dos personas que estuvieron en la fiesta de cumpleaños. Yo con Polino no tengo ningún problema, al contrario, yo a él lo adoro".