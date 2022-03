La tremenda reacción de Virginia Gallardo después que Yanina Latorre la llamó "inutil"

Yanina Latorre siempre fue reconocida por ser una de las panelistas con la lengua más filosa de todas. La esposa del deportista y periodista deportivo Diego Latorre se hizo fama de ser “malísima” y, la realidad, es que en cada programa de LAM lo demuestra cada vez más.

En más de una ocasión, Yanina reveló datos “muy fuertes” de la vida privada de varios famosos y, si bien es su trabajo, muchos la critican por su falta de tacto y sus constantes faltas de respeto en las redes sociales (ahora el gaste tiene que ver con que su hijo se lanzó como trapero).

No hay un tema de la farándula argentina en el que Yanina no opinó, y eso hizo que la Angelita logró ganarse el cariño de las nuevas generaciones por su “fatal sinceridad”. “Yo me la banco, y al que no le guste que me la sobe”, dijo en más de una oportunidad.

En estas horas, Yanina Latorre fue comparada con Virginia Gallardo, la panelista de Intrusos, y pidió que no lo hicieran más: “Esta chica Intrusos es una persona inútil", dijo ella. Muchos la criticaron, otros la apoyaron. Pero quien no se quedó callada fue la ex de Fort al ver la edición de LAM.

Desde su cuenta de Twitter, Gallardo le explicó: "Prefiero ser inútil, y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una FALSA porque cuando me ves, saludas como si nada. Por favor @angeldebrito hacele caso de una vez y deja de compararnos".

Al ver la respuesta, Ángel de Brito frenó el programa en vivo y le dijo a Yanina Latorre que Virginia Gallardo estaba viendo el programa y que le respondió mediante su cuenta de Twitter. Luego de leer el mensaje de la panelista, la angelita respondió: "No sos buena panelista Virginia". ¡Letal!

Indignada, Virginia volvió a responderle en la red social del pajarito: "Soy buena gente @yaninalatorre. Al menos para MI, es más importante… De todos modos los reclamos de panel, dirigirse a @Intrusos", cerro, dejando en claro que la interna de América está cada día más caliente.