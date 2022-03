Estefi Berardi relevó cómo es la peor parte de Mica Viciconte: "Para ella, la competencia es..."

La panelista de “Mañanísima” Estefi Berardi no anduvo con vueltas al momento de definir a su ex compañera en Combate Micaela Viciconte, de quien aseguró que “la competencia saca lo peor de ella”.



En un momento del programa, Berardi deslizó una crítica hacia Viciconte, ante lo cual la conductora, Carmen Barbieri, aclaró que era su opinión, que ella siempre la defendió y la quiere. “Cuando trabajé con ella fue impecable. Santiago decía que era la única que se acercaba a saludar”, contó.

Sin embargo, Estefi se ocupó de dejar bien en claro que no opina para nada igual que Carmen Barbieri. “Eso es porque no había competencia”, sostuvo la joven.



“Es muy competitiva. La competencia saca lo peor de ella, pero a un nivel en el que no le importa nada. A mí me hizo llorar. Todos creo que alguna vez lloramos por Micaela”, reveló Estefi.



Cuando en el programa le preguntaron qué cosas hacía para quebrarla y hacerla llorar, la panelista contó: “Las cosas que me decía en el grupo, que era malísima, que me dedique a otra cosa, que era un queso. Ella si podía me sacaba de ahí. Era mi trabajo, igual que el de ella”.



Estefi explicó que, pese a haber sido complicada la convivencia con su compañera en el programa Combate, destacó: “Gracias a mi paso por Combate tomé visibilidad y hoy puedo estar acá, sino no sé si estaría acá”.





Pero las críticas no terminaron allí, sino que también recordó situaciones en las que la competencia la enceguecía, volviéndola capaz de hacer cualquier cosa por ganar. “Una vez, en una competencia, me tocó estar en su equipo. Quería que ganara sí o sí. Me decía que si al rival la tenía que hacer mierda, que la hiciera mierda. Pero ni loca voy a lastimar a una compañera. Prefiero caerme al agua y perder”, relató.



Sin embargo, aclaró que sus cuestionamientos están relacionados con su forma de competir y no de su vida personal. “No hablo de su intimidad. Con sus amigos tiene códigos, creo. Ella debe ser fiel con las personas que elige”, concluyó.