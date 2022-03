El mensaje de Dalma Maradona para su hija Roma, quien cumplió años: "Seguí haciendo..."

Dalma Maradona expresó todo su amor y emoción al celebrar los tres años de vida que cumplió su hija Roma, a quien homenajeó con un divertido video en Instagram acompañado de un conmovedor mensaje.



“Feliz cumple amor de mi vida. Seguí haciendo magia”, escribió Dalma Maradona con una foto de Roma en una historia de Instagram.



No obstante eso, no fue la única demostración de amor para con su hija en la red social, ya que también le dedicó un posteo con un divertido video. “Que los cumplas todo lo feliz, hija hermosa de mi corazón”, escribió en el primero de los posteos en el feed.





“Con tu papá amamos compartir la vida con vos. Sos muchísimo más de lo que alguna vez podríamos haber imaginado. Felices 3, mi vida”, agregó en la siguiente publicación. “Seguí bailando, que si vos bailás está todo bien. Felices tres años y que siempre los cumplas muy feliz. Te amamos”, agregó en otro feed.



Dalma Maradona se encuentra transitando el cuarto mes de su segundo embarazo, en el que espera a otra nena, que llevará el nombre de Azul.



La más grande de las hijas que Diego Maradona tuvo con Claudia Villafañe suele expresar toda su sensibilidad en redes sociales en fechas especiales. Y así fue cuando hace un mes también le dedicó un emotivo posteo a su sobrino, Benjamín Agüero, hijo de su hermana Yanina y el ex futbolista Sergio Agüero.





“Felices 13, Benja hermoso. Ya sé que me odias cada día más por mis demostraciones de amor en exceso, pero no me importa. Siempre vas a ser esa persona que me enseñó a amar sin ningún tipo de medida. Ser tu madrina es lo mejor que me pasó. Compartir todos tus momentos es lo mejor que me pasa”, arrancaba la publicación de ese momento.



“Verte crecer tan linda persona me da un orgullo que ni te cuento. Vos seguí así tan cariñoso (conmigo cada vez menos, pero un poco sí), tan amiguero, tan leal, tan sabio, tan todo lo lindo y bueno que puede tener un pibito de 13 años. Siempre todo lo feliz del mundo y yo siempre voy a estar ahí para vos. Te amo”, cerraba aquella dedicatoria.