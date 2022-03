Cinthia Fernández se enteró que Luciana Salazar sale con otro "millonario" y estalló: "Te juro que..."

Cinthia Fernández decidió no estar en LAM, en América, pero continúa siendo picante y filosa incluso lejos del estilo polémico y picante del programa que conduce Ángel de Brito. Su víctima ahora es una ya clásica enemiga pública de la panelista: Luciana Salazar.



Es que la ex Angelita utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la conductora, de quien se supo que está iniciando una relación con un millonario, del que hasta el momento poco se sabe.



El que dio la noticia del nuevo romance de la conductora, que no se lleva para nada bien con Cinthia Fernández, fue el periodista y conductor Marcelo Polino, quien aseguró que Luli ya se olvidó de Martín Redrado para comenzar una nueva historia amorosa.





“No voy a decir nada, pero el año pasado se perdieron uno que era una bomba. Lo de Wanda era un poroto. No puedo hablar, yo jamás diría nada de los novios de Luli, porque es mi familia, pero…”, comentó Polino, con humor, en una nota con Intrusos.



“Está muy bien este presente. Está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente, que tiene la vida ya resuelta”, agregó el conductor en la misma nota.



Al enterarse de esto, Cinthia Fernández tomó su teléfono y dejó correr toda su ironía e indignación contra Luciana Salazar. “Jamás me lo hubiera imaginado”, escribió en su cuenta de Twitter, en respuesta a al tuit en el que un medio se hacía eco de la primicia de Marcelo Polino en diálogo con Intrusos.







¿De dónde viene la mala onda entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar? Hay que remontarse a la época en la que Cinthia Fernández estaba de novia con Martín Baclini y, aseguran, sentía celos de la amistad de su pareja y la ex vedette.



A pesar de los celos de Cinthia Fernández, Baclini y Salazar nunca rompieron esa amistad mientras duró la pareja. Pero llamativamente se distanciaron cuando ella no soportó un desplante de su amigo, por lo que decidió alejarse. Los motivos estarían vinculados a que Baclini desistió de participar en la salsa de tres, en la que participaría Luciana en La Academia.