Benjamín Vicuña contó el inesperado motivo por el que defendió a la China Suárez en su pelea con Wanda

En una entrevista con la revista Hola Argentina, Benjamín Vicuña rompió el silencio y dejó muchas frases que llamaron la atención de los usuarios. El galán chileno, por fin, habló del Wandagate, el histórico escándalo que se armó cuando la botinera descubrió a la China Suárez y Mauro Icardi en el medio de un intercambio polémico en redes (y algo más).

Sin pelos, ni señales, Vicuña reveló cuál fue la razón que lo llevó a defender a la China Suárez, quien quedó en el medio de todas las miradas públicas por ser la tercera en discordia en esos días. “Me metí porque era algo muy violento lo que ocurrió”, dijo.

"No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió en sus stories de Instagram en ese momento Vicuña.

Por ahora la relación entre Benjamín y la actriz no parece ser del todo buena puertas para afuera (se dice que la mamá de Vicuña quiere recuperar la casa que le regaló en el country Chacras de Murray, en la zona de Pilar), pero él se encargó de ponerle paños fríos en el mismo reportaje.

"Fue un llamado de atención a una situación que era algo muy violento. Lo hice porque salió, no sé si me equivoqué o no, pero me nació en su momento, cinco meses atrás, proteger a la mamá de mis hijos, más allá de lo que fuera que pasara. Era la empatía básica", explicó en su charla chimentera con Hola.

Hoy de novio con Eli Sulichin (aunque se dijo que tuvo algo con una rubia modelo chilena llamada Kika Silva), Benjamin Vicuña trata de recomponer todo con China Suárez, la mamá de sus hijos Amancio y Magnolia. “Es lo mejor para todos”, se sinceró.

Sobre lo que ocurrió con Wanda Nara y Mauro Icardi, Vicuña no quiso profundizar y defendió a su ex mujer una vez más al pedir respeto. ¡Hombre de bien!

Por estas horas, Benjamín se encuentra en Mendoza, junto a Laurita Fernández. Los mal pensados de siempre pensaron que pasaba algo entre ellos, pero lo cierto es que están trabajando en una película, aunque sí compartieron una salida muy privada.