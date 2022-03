La expareja de Ezequiel Barco salió al cruce tras los escandalosos chats con Wanda Nara

El día lunes se desató un nuevo escándalo protagonizado por Wanda Nara. Los chats que se filtraron de conversaciones de la empresaria con La China Suárez generaron fuertes repercusiones en las redes sociales y fueron material de debate en los programas de chimentos.

Pero no fueron los únicos mensajes filtrados. Se sumaron unos mensajes que Ezequiel Barco le envió en repetidas oportunidades. Así fue como el jugador de River Plate quedó envuelto en esta nueva polémica.

"Sos perfecta", "Me tenés así", "Podés ser tan perfecta", "Tan hermosa vas a estar", fueron los comentarios que el jugador envió en respuesta a las historias que subía la mujer de Mauro Icardi.

Tras las repercusiones de la noticia, Barcos decidió mantenerse en silencio sobre lo ocurrido. Quien no tomó la misma decisión fue la ex pareja del jugador. Micaela Romero habló del tema y comentó que no le llama la atención. Es más, reveló que ese fue el motivo por el cual se separaron.

"Con Esequiel estuve desde que él comenzó su carrera. Decidimos casarnos en el 2018. La relación empeoró por los mismos motivos que están saliendo ahora de él. Hasta que tomamos la decisión de separarnos. Por eso digo que no me sorprende ya que yo lo viví estando con él", comentó en diálogo con la revista Caras.

"Le escribía a muchas mujeres, eso fue siempre así. Pero a famosas como Wanda Nara creo que no. Yo creo que Wanda se habrá reído mucho, él no se comporta como profesional para mí", agregó.

Finalmente, Romero fue contundente: "Fue muy difícil por eso las cosas que salen de él no me sorprenden, a mi me llamaban por teléfono mujeres contándome cosas que hicieron con él".