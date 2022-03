Nuevos detalles sobre la extorsión que sufrió Tamara Báez, la novia de L-Gante

Tamara Báez sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram y fue extorsionada para devolvérsela. La mujer de L-Gante viene transitando un difícil momento desde entonces, cuando en el mes de febrero se enteró de que había sido víctima de un delito informático.

Tras lo sucedido, la mamá de Jamaica decidió recurrir a la Justicia. Fue su abogado, Alejandro Cipolla, quien contó detalles sobre la denuncia que realizará. "Tamara empezó a recibir desde esa cuenta, que era su antigua cuenta y le cambiaron el nombre de usuario, distintos mensajes en los cuales le preguntaban si quería recuperarla, a cambio de un monto de dinero", expresó en diálogo con Clarín.

Además, el letrado agregó "Hicimos caso omiso, pero después empezaron a publicar información privada de la cuenta. Como información también que surge del sistema de Policía Federal, por lo que entiendo que es una persona hábil en informática".

"Es un claro hecho de extorsión, que tiene como víctima a Tamara por el mero hecho de ser la mujer de L-Gante. El daño es tremendo y vamos a recurrir a la Justicia de la Ciudad para ver si el área de Ciberdelitos puede determinar a través del IP adónde está esta persona y quién es", finalizó.

Por su parte, Tamara sentenció a través de las redes sociales: "¡Cómo les duele ver bien a una pibita que no jode a nadie! Les mando un beso y acá nadie arruina lo que estoy viviendo".

Cabe recordar que Tamara había denunciado el hackeo de su cuenta de Instagram a comienzos de febrero, y había además revelado que las personas que llevaron adelante tal acción tuvieron acceso a su cuenta de mail y su número de teléfono. "Necesito ayuda, quiero recuperarla. Están enviando mensajes desde mi número de Whatsapp. Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram. Me dieron de baja el celular y hasta el Whatsapp se eliminó. Qué bronca. Me da mucha bronca porque perdí muchas fotos", se lamentó.