Finalmente, Luciana Salazar le dice adiós a Martín Redrado y dan a conocer quién es su nuevo novio

Este martes en Socios del Espectáculo, dieron a conocer quiéne es el nuevo novio de Luciana Salazar, tras sus múltiples idas y vueltas con el economista Martín Redrado.

El encargado de dar la noticia fue Marcelo Polino, amigo de Luciana y padrino de su hija Matilda. Luego de opinar de la tormentosa relación entre Salazar y Redrado, el periodista reveló quién es el actual amor de la rubia.

“A mí me gusta que la relaciones tan largas terminen bien, pero acá hay mucho ida y vuelta. Yo siempre trato de decirle que baje un cambio y se relaje, pero no lo estaría logrando”, deslizó entre risas Polino sobre los sonados escándalos entre Luciana Salazar y Martín Redrado.

Además, sobre las relaciones de su amiga, el periodista reveló: “No voy a decir nada pero el año pasado se perdieron uno que era una bomba. Lo de Wanda era un poroto al lado esto. Pero no puedo hablar, jamás diría nada porque es mi familia”.

Luego, Polino se focalizó en el presente sentimental de Luciana Salazar. “Hablemos del de ahora que está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente. Tiene la vida resuelta”, anticipó.

Noticias Relacionadas Conocido periodista confesó la desgarradora frase que dijo Gerardo Rozín tras su operación

Fiel a su estilo desenfadado, el periodista sumó: “A mí me hubiese gustado que salga con Luis Miguel, así me llevaba a pasear por el mundo. Me hubiese llevado de vocero de prensa y hasta hubiésemos estado en la serie”.

Por su parte, Paula Varela dio pistas de la incógnita que sembró Polino sobre el romance que Luciana Salazar tuvo el año pasado. “Lo tenía bajo siete llaves porque él se acababa de separar de alguien muy famosa de este medio. Por su familia, era un hombre vinculado al deporte, a la política, y es muy reconocido”, contó la panelista sin dar el nombre del personaje en cuestión.

Finalmente, sobre el novio actual de Luciana, Karina Iavícoli detalló: “El novio de Luciana se llama Marcelo. Es empresario, tiene dos hijas Lola y Tiara y es de Zárate. Está separado, estaba casado con una señora que se llama Sandra. Él dice que esta de novio con Luli, ella dice que es un amigo”.