Los llamados y las reuniones que hizo Gerardo Rozín con sus allegados antes de su muerte

A días de la muerte de Gerardo Rozín, algunos colegas y amigos contaron que el conductor se contactó a través de llamados o reuniones antes de su partida, para así prepararlos para lo que vendría.

Por ejemplo, Fito Paéz contó que recibió una comunicación telefónica de Rozín. “Había llamado para despedirse. Por supuesto, yo le refuté aquella escena poniendo de manifiesto lo exagerado que era en algunas de sus apreciaciones y cambié de tema quitándole relevancia a su conversación. Indefectiblemente, siempre terminábamos riendo”, reveló el cantautor en un posteo de Instagram.

Por otro lado, Zaira Nara, quien compartió labor en televisión con Gerardo Rozín, escribió en sus redes sociales: “Me dijiste me estoy muriendo… y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”.

En tanto que Jésica Cirio, la última compañera en la pantalla chica de Rozín en la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), expresó: “En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza”.

Por otro lado, la periodista Yoana Don contó A24, en diciembre del año pasado Gerardo Rozín decidió viajó a Rosario para despedirse personalmente del intendente Pablo Javkin, Juan Carlos Baglietto, y otros amigos a quienes vio en un bar de la ciudad santafesina. “Me estoy muriendo y probablemente no vuelva”, les advirtió a la vez que quiso sacarse fotos con todos.

A su vez, Migue Granados reveló a través de Twitter: “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”. Aunque luego el humorista se encargó de aclarar que jamás hubiera aceptado esa propuesta.