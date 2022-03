Murió William Hurt, el actor ganador del Oscar por El beso de la mujer araña

Este domingo, la revista Variety informó que el actor William Hurt murió hoy de causas naturales a los 71 años. En su extensa trayectoria, que abarca la participación más de un centenar de producciones para cine y televisión, ganó el Oscar por su protagónico en El beso de la mujer araña.

Más allá del galardón de la Academia que William Hurt ganó por la película dirigida por Héctor Babenco, también conquistó nominaciones en el mismo rubro por Te amaré en silencio y Detrás de las noticias. Mientras que fue candidato a la estatuilla como actor de reparto por Una historia de violencia.

“Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años”, indicaron a través de un comunicado los familiares, que además precisaron que el artista falleció “de forma tranquila”.

“Estoy muy orgulloso de este film. Recuerdo que la gente solía preguntarme si me había resultado muy difícil, porque era un papel muy diferente a lo que yo había hecho. Para mí es mucho más fácil que me pidan que sea creativo, que enseñe mi imaginación y crecer como artista que me pidan que sea siempre la misma cosa todo el tiempo, solamente para que alguien gane dinero con ello. Lo difícil es que me pidan que me aburra, que ahogue mi talento y que me consideren como un mero producto, porque esto me limita toda mi energía. Cuando me piden que crezca, que me desarrolle, lo encuentro maravilloso, por eso estoy absolutamente orgulloso de El beso de la mujer araña”, aseguró William Hurt en un reportaje publicado en el diario español El País sobre el personaje que lo catapultó al reconocimiento internacional.

En los últimos años, William Hurt participó de films del universo de los superhéroes como El increíble Hulk y Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Black Widow.

En los años 80, Hurt portagonizó algunas de sus películas más emblemáticas, incluyendo Estados alterados, que contó con dirección de Ken Russell y Fuego en el cuerpo, de Lawrence Kasdan.

A principios de los 90, William Hurt actuó en el film La peste, bajo las órdenes de Luis Puenzo, quien comentó sobre William Hurt: “Es exigente y analiza hasta el más mínimo detalle, un cerebro mágico que tiene todo absolutamente previsto, ensayado el tono, la frase, la inflexión, la pausa, y es maravilloso”.