La canciones que marcaron la vida de Gerardo Rozín

Gerardo Rozín falleció a los 51 años luego de batallar contra una enfermedad terminal. La noticia de su muerte generó gran repercusión en el ambiente mediático y las redes sociales se colmaron emotivos mensajes de dolor y agradecimiento a quien fuera una de las figuras más destacadas de las últimas décadas dentro la pantalla chica nacional

Pero no solo era un ferviente amante del periodismo y la producción, a Rozín también le encantaba la música. Además, en sus programas de televisión le dio espacio por igual a cientos de artistas reconocidos y emergentes.

“Que hubiera música en vivo fue un lío para todo el mundo pero terminó siendo muy bueno para los músicos y para la gente del canal implicó mostrar que se puede montar un show con un buen sonido. En definitiva fue muy motivador para todos”, comentaba sobre las producciones en vivo que realizaba en La Peña de Morfi (Telefe).

En una entrevista que realizó hace un tiempo para Teleshow, el periodista eligió las canciones que lo acompañaron durante toda su vida y que lo marcaron a fuego.

"Stand by me", de John Lennon fue una de las primeras elegidas. "Es la canción de cabecera de la amistad. Y gran película (Quédate conmigo), basada en el libro de Stephen King".

Uno de sus cantantes favoritos era John Pizzarelli. "They can’t take that away from me" fue la canción con la que además bailé con todas las invitadas de La pregunta animal".

Su lista siguió con "Cuando" de Juan Carlos Baglietto y sumó a David Bowie: "El tema ‘Héroes’ es obligatorio, pero prefiero "¿Where ‘re we now?". Porque me emocionó la canción y su regreso".

"Fandermole es nuestro Buarque. Hizo la canción de cuna más linda del mundo pero elijo "Diamante". Por varios motivos me identifica".

Sobre su adolescencia, destacó el disco Oktubre, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, sin poder elegir una sola canción en particular. Siguiendo con el rock nacional, Charly Garcia "es lo mejor que nos pasó. Fui feliz por sus discos. Elijo la canción "Promesas sobre el bidet", agregó.

"Lou Reed me apareció con el disco New York pero me acompañó con "Magic and Loss". Una noche inolvidable lo vi tocar ese disco en París. ‘Todas las cosas tienen algo de magia, y luego viene la pérdida para empatar lo todo’, dice, en mi traducción animal”.

Finalmente, cerró su decálogo con el tema "Nadie sale vivo de aquí", de Andrés Calamaro.