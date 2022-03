El duro mensaje que envió Adrián Pallares tras su cruce con Jorge Rial: "A él no le interesa hablar con nosotros y a mí..."

El lunes comenzó Socios del Espectáculo, el nuevo programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. Y fue en su primer programa en el que los conductores le dedicaron un largo análisis a la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

Minutos más tarde, el ex conductor de Intrusos demostró lo mal que le había caído dicha cobertura y arremetió en un móvil contra las dos nuevas figuras del canal del solcito. Allí aseguró que ellos no tenían códigos y amenazó a Pallares con develar fotos, videos y chats de una supuesta infidelidad de él.

“Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, pasa que es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilombo era eso. Pero bueno, el amor es así chicos”, fueron las palabras de Rial.

Tras lo sucedido, Adrián Pallares decidió tomar unos minutos del aire para enviarle un mensaje muy especial a su familia: "Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis hijas Mía, Sol y Emma. Ayer hemos tenido un día complicado, movido pero bueno, estamos todos bien. Gracias a todos los que se han preocupado, que nos han llamado, pero estamos bien y felices por este programa. Yo las amo y ellas lo saben”.

Ahora, el conductor de Socios del Espectáculo decidió hablar con sus colegas de A la tarde (América TV) y se refirió a lo sucedido y cómo está su relación con Jorge Rial: "No hay nada. Con Jorge no tengo relación, ningún tipo de relación”.

Luego, el cronista le consultó si había posibilidades de firmar la paz entre los ex compañeros y la respuesta de Pallares fue muy contundente. "No, no, no. Tema cerrado pero no por firmar la paz. No. A él seguramente no le interese hablar con nosotros y a mí tampoco con él”, confió decidido.

El que sumó un comentario en el móvil fue Rodrigo Lussich, quien ya había apoyado a su compañero en vivo y agregó: “Hablar ahora sería prender más el fuego. Con el tiempo uno madura y aprende a no hablar en caliente y esperar, no te digo para amigarse porque lo que dijo es imperdonable, pero sí para que corra el agua”.