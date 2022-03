Cuál es la pasión oculta de Gastón Soffriti con la que enamoró a su novia

Gastón Soffritti tiene una extensa trayectoria en la televisión. Su carrera comenzó cuando era tan solo un niño de nueve años. En aquel entonces hizo una participación en la reconocida novela “Yago, pasión morena”, protagonizada por Facundo Arana y Gianella Neyra.

Desde aquel entonces, las puertas no pararon de abrirse para el actor. Luego de hacer una obra de teatro con Osvaldo Santoro, fue convocado por Cris Morena para participar en su exitosa tira Rincón de Luz. Después llegaron Floricienta y Chiquititas.

A medida que fue creciendo, Gastón Soffritti fue enfrentándose a nuevos desafíos actorales, dejando en evidencia su talento y su pasión por una profesión difícil que merece total dedicación.

Aunque su carrera jamás se detuvo, y algunos años también apostó por la música, siendo parte del grupo Quimera 9, no hace mucho tiempo atrás compartió una nueva y extraña pasión para un joven que actualmente tiene 29 años.

Soffritti es un gran jugador de golf. Él mismo reveló que practica este particular deporte desde los 19 años, lo que deja en evidencia que una década le permitió perfeccionarse y tener sus propios trucos en el campo.

Tal es la dedicación que Gastón le pone al golf que a tan solo diez días de haber conocido a su actual pareja, la modelo Antonella Pauletto, la invitó a pasar una tarde de 35 grados en los links. Allí la joven se sofocó cuatro horas bajo el sol pero se enamoró de la pasión de aquel chico que recién conocía.

En diálogo con la revista Hola!, el actor reveló cómo comenzó ese amor tan particular: “Al golf empecé por mi padrino y mi primo, que jugaban y yo los acompañaba. A los 11 me regalaron una bolsa de palos. Pero recién a los 18, cuando terminé el colegio, que tenía varias horas libres con un proyecto actoral para el que me estaba preparando, decidí arrancar y no pude parar”.

Además, con mucho entusiasmo, confió lo que significa para él: “El golf te vuelve loco, es el deporte más parecido a la vida. Es tan complejo como la vida misma. Cuando pensás que la tenés clara, se encarga de darte un cachetazo. Un día hacés un swing bárbaro y al otro, jugás pésimo. Te hace competir con uno mismo”.

Con respecto a eso, Antonella también opinó y contó por qué le gustó tanto que Gastón juegue al golf. “Me encanta estar al aire libre y para mí, que vengo del interior, estar en la cancha de golf es un oasis en medio de la ciudad. Me da paz”.

Pero eso no es todo, en esta historia de amor las pasiones se contagian y comparten, porque la joven modelo ahora también es una experta en el golf. “De chica jugué al handball en el secundario y era capitana de equipo, también estaba federada en natación, pero reconozco que el golf es el deporte más difícil que hice. ¡Y me fascina el desafío! Ahora nos llevamos los palos de vacaciones”, contó muy entusiasmada.