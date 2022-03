Se filtró un chat de Gustavo Martínez unos días antes de su muerte que muestra su estado de desesperación

La muerte de Gustavo Martínez sigue dando más preguntas que respuestas. Y la filtración de algunas imágenes de parte de la familia del ex de Ricardo Fort pone la historia mucho más caldeada de lo que se suponía cuando el físico culturista decidió suicidarse desde un departamento en el barrio de Belgrano.

En las últimas horas, desde diversas fuentes, se contó que la familia está “llevando adelante una denuncia por instigación al suicidio y abandono de persona hacia el clan Fort, pero en la mira están el abogado Carozza y los chicos. Piensan que todo esto fue armado. Por eso quieren ver las cámaras de seguridad del edificio también”, revelaron.

Sin embargo, ahora, el periodista Juan Etchegoyen consiguió un chat de Martínez con uno de sus sobrinos donde se ve el estado de desesperación con el que vivía. En la conversación le pedía plata para comprar comida y que no le diga a nadie por lo que estaba pasando. ¿Por qué? Eso lo tendrá que investigar la justicia.

"No tengo un peso y no lo digas por favor", se puede leer en los mensajes, que distan mucho de la realidad que se esperaba para quien fuera la ex pareja y tutor encargado de los hijos de un multimillonario que vivió toda su vida como un rey.

“Si podes dame algo para comer, porque acá no quiero donde estoy", escribió quien se encargada de la crianza de Martita y Felipe Fort y vivía en un palacio en la zona de Belgrano, una de las más top de todo Buenos Aires.

"¿Necesitás plata?", quiso saber su sobrino Pablo. Y Martínez le respondió: "No tengo un peso y no lo digas por favor". A las pocas horas se produjo el encuentro y con ello la entrega del dinero.

“La familia Martínez está llena de preguntas. Si estaba tan enfermo como dicen ahora, ¿por qué estaba en un departamento sin atención médica con tres menores? ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Estaba en condiciones de estar solo? ¿Por qué no manejaba plata? Queremos que la Justicia investigue”, contó Etchegoyen en radio Mitre.

Y sumó lo que le dijo la familia en off the record: "Siempre compartimos Navidad con él solo, la realidad es que él vivía solo. Hace rato él tenía problemas en el sentido de que no tenía plata. Todo lo que uno se cree que es, es lo contrario. No tenía para pagar sus gastos, ni sus tarjetas”.

Y cerraron: “Nosotros no entendíamos por qué. La verdad que lo teníamos que ir a buscar, si les limpió el cu... desde que eran bebés, ¿por qué hicieron esto? El chabón terminaba solo y andá a saber dónde. Hay un abandono emocional, entre muchas otras cosas".