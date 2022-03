Mariano Caprarola grabó un desgarrador video realizando una gravísima denuncia

Mariano Caprarola transita por un momento de gran angustia. El integrante de La jaula de la moda fue víctima de un acto de desidia cuando el personal de un local de mascotas "le mató" a su perro. Angustiado por lo sucedido, recurrió a las redes sociales para denunciar lo ocurrido.

"Mataron a mi perro, a mi bebé. Les pido justicia a la gente, que me ayuden", escribió en el epígrafe del posteo mientras relata entre lágrimas detalles de lo ocurrido junto al video. Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios por parte de muchos famosos que salieron a bancarlo.

"Hola a todos. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca pero hace dos semanas entregue a mis perros al cuidado de un lugar para que mamá pudiese venir de Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido. Y hoy se nos murió", comienza diciendo Caprarola. Además, pidió justicia para que no vuelva a ocurrir y que no lleven más mascotas a dicho local.

El año pasado, Caprarola cumplió 47 años mientras atravesaba un delicado estado de salud. El crítico de moda se encontraba internado en una clínica tras haber sido diagnosticado con coronavirus.

"Ellas fueron las encargadas a las 0 horas de despertarme y darme todo su amor. Entre globos, caramelos y velitas ellas velan y arriesgan su vida y las de sus familias", expresó Mariano, muy agradecido por el gesto recibido por el personal de salud. "Nunca olvidaré lo que es el amor verdadero, lo aprendí hoy a mis 47 años", cerró, reflexivo.