Un histórico ex panelista se metió con todo en la polémica por el nuevo Intrusos de Flor de la V

Si bien hace un año que Jorge Rial renunció a Intrusos, el programa que creó y convirtió en un clásico chimentero durante veinte años, es claro que el conductor no puede “soltar” y dejarlo atrás.

¿Qué pasa? Hace días que Rial viene criticando duro al ciclo de América, que en su nueva etapa tiene a Florencia de la V como conductora, posta que tomó cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich firmaron su pase para El Trece, donde debutarán en Socios del espectáculo.

Jorge arrancó diciendo que ya no miraba Intrusos. “No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, cuestionó el conductor de Argenzuela en una nota con Infobae. “Si lo dijo por mí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”, contestó Marcela Tauro en una entrevista radial.

Luego, Rial siguió pegándoles fuerte desde Twitter, donde los fulminó (sin mencionarlos) por la cobertura de la muerte de Gustavo Martínez. “Los dejo solos y hacen un desastre”, se mofó en la red del pajarito, mensaje que todos entendieron como una clara alusión al programa.

Pero unos días antes, el ex TV Nostra había ventilado una supuesta interna que habría generado un escandalete en los pasillos del canal de Palermo: dijo que quien quería sentarse en la silla que ocupa Florencia era Luis Ventura.

“Ahora hubo un quilombo grande porque en realidad Ventura quería conducir ‘Intrusos’, pero no le dieron bola. Sigue Flor De la V ¡está bravísimo el clima!”, aseguró. Sin embargo, de inmediato el propio Luis lo desmintió en una nota con Paparazzi: “Yo no quiero confrontar con Jorge. Jorge que diga lo que quiera”.

Y ahora, Daniel Gómez Rinaldi, otro histórico integrante del viejo Intrusos que no se fue de la mejor manera, saltó a opinar sobre la “gestión De la V” y demás cositas. “Trabajé con Flor en Flor de tarde, lo hacía bien el magazine y el espectáculo también lo hizo bien, ella es una profesional, creo que está correcta y está la Tauro que la adoro”, dijo el panelista de Implacables en Por si las moscas.

Y Daniel agregó: “Hubiera sido brutal que estuviera Luis (Ventura). Entiendo que Jotax (la productora) no lo quiere prestar a Luis; a Virginia (Gallardo) la veo bárbara, y de Maite (Peñoñori) sabemos el trabajo que ha hecho en LAM en el piso y en la calle”.

A la vez, Gómez Rinaldi recordó su paso por el programa. "En Intrusos aprendí mucho y lo pasé bien; fueron nueve años muy buenos y el último no tanto porque estaba con muchas cosas. Y después, la culminación de cosas horribles que Jorge (Rial) me dijo al aire. El último año lo pasé con ataques de pánico", contó en el ciclo de La Once Diez/Radio de la Ciudad.